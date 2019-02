Um caminhão tombou na manhã desta sexta-feira (8), na BR-494, nas proximidades do trevo de Perdigão, sentido Nova Serrana.

O Samu foi acionado e com o apoio do Corpo de Bombeiros retirou o condutor do veículo, um homem de 26 anos, que estava preso às ferragens.

A equipe do Samu constatou politrauma e fratura no braço esquerdo do jovem.