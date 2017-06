Da redação

Produtos de um supermercado localizado na rua Paulo de Brito, no bairro Quinzinho, em Formiga, foram furtados na manhã de segunda-feira (12).

O crime foi constatado por meio de sistema interno de câmeras do estabelecimento. As imagens mostraram o momento em que um jovem furtou um frasco plástico contendo 500 ml de pinga.

Ao perceber o ocorrido, o gerente do supermercado, um homem de 28 anos, questionou o indivíduo sobre o crime e acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão do jovem de 23 anos que foi encaminhado, juntamente com o frasco furtado, para a delegacia.

Segundo informou o gerente, esse foi o segundo furto realizado pelo jovem, no mesmo dia, no supermercado. Nas duas oportunidades ele furtou bebida alcoólica.