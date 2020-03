Um jovem de 20 anos se envolveu em um acidente nesse domingo (15), na altura do km 419 da BR-354, em Bambuí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o jovem conduzia uma caminhonete D20 e ao forçar uma ultrapassagem, o veículo colidiu contra um Fiat/Doblo que seguia na frente.

Com o impacto a caminhonete caiu em um abismo. De acordo com a PRE, o condutor fugiu e foi localizado a cerca de 3 km do local do acidente pedindo carona.

Ainda segundo a PRE, o jovem é inabilitado e o último licenciamento do veículo foi pago em 2016.