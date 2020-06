Um jovem de 27 anos, foi preso com droga na manhã deste domingo (7) durante fiscalização de trânsito na altura do 08 da rodovia de ligação LMG 893, que dá acesso ao distrito de Pontevila, no município de Formiga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) policiais rodoviários abordaram uma motocicleta Honda/CB 300, com placa Arcos, conduzida pelo indivíduo residente em Formiga.

Durante busca pessoal, foi localizado na blusa dele um tablete de maconha e um pacote de folhas de seda que são utilizadas durante o consumo da droga.

Questionado, o condutor disse que comprou a substância de um conhecido em Arcos.