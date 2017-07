Um jovem, de 23 anos, foi preso na segunda-feira (24), durante uma blitz em Formiga.

De acordo com a ocorrência, foi dada ordem de parada ao condutor do veículo V/W Parati. O indivíduo desobedeceu a ordem dos policiais e fugiu em alta velocidade desobedecendo a sinalização de trânsito, colocando em risco a vida dele e dos demais usuários da via.

Os militares perseguiram o veículo e após causar três acidentes, o motorista foi abordado na rua Tunico Murura, no Centro.

O condutor era inabilitado e o veículo não estava licenciado. Foi dada voz de prisão a ele por crime de trânsito, e registrada a ocorrência pelos acidentes provocados pelo jovem.

O indivíduo foi conduzido à delegacia e o veículo apreendido.