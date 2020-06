Um jovem, de 18 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trânsito na madrugada dessa quinta-feira (11) no bairro Açudes, em Bambuí.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista seguia no sentido Alto da Antena para a Pracinha dos Açudes, quando colidiu contra as aduelas de concreto que estão sobre a via. Não havia sinalização específica no local, porém, os objetos de concreto são grandes e visíveis à distância.

Com o impacto, o jovem ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Brasil, por uma equipe do Samu. Em seguida, a Unidade de Suporte Avançado de Luz foi acionada para realizar a transferência do jovem para a Santa Casa de Formiga.

A PM informou ainda que a vítima não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e por esse motivo a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran.