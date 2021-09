Um jovem de 21 anos foi preso após tentar matar a própria mãe, trancar a namorada em um quarto, furtar um carro e invadir uma escola em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, na madrugada deste domingo (12).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava em casa com a mãe e a namorada no bairro São Judas, quando discutiu com a companheira e a trancou em um quarto. A mãe do homem tentou intervir, ele a esfaqueou no pescoço e ainda jogou um coquetel molotov contra o rosto dela.

A mulher, de 56 anos, teve o rosto e o couro cabeludo bastante lesionados e precisou ser socorrida a um hospital. Segundo a polícia, ela perdeu muito sangue e estava em estado de choque. O suspeito ainda tentou colocar fogo na residência.

Após o crime, o homem fugiu pulando as casas dos vizinhos, pulou dentro de um córrego e ainda furtou o carro de uma mulher que chegava em casa. Com o veículo, ele foi até uma escola da cidade e arrombou o portão. Depois ele abandonou o carro em uma linha férrea, voltou a instituição de educação e quebrou vários móveis. Na sequência, ele subiu no telhado da escola e tentou se matar.