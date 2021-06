O jovem Maxwel de Souza Conceição, de 26 anos, conhecido no meio artístico como NICKIDI MC, lançou seu primeiro videoclipe intitulado “Pobre de favela não é marginal”. Natural de Pirapora, no Norte de Minas, o jovem reside em Formiga há três anos.

Ele iniciou na carreira aos 13 anos, inspirado por familiares e por nomes do hip-hop/rap, como Pacificadores e Hungria. Seu estilo musical pode ser definido como trap, hip hop, rap poesia e trapnejo.

O MC já possui outras gravações e, neste trabalho, aborda um ponto de vista crítico/contestador sobre o cotidiano dos moradores do bairro Tino Pereira, local que reside atualmente.

Em entrevista ao Últimas Notícias, NICKIDI contou que o projeto teve início por meio de outro projeto: o ‘Divulgando o Bem’, idealizado pela moradora do bairro Tino Pereira, Flávia Mendonça, que juntamente com alguns colaboradores realizaram uma live para arrecadação de doações para as famílias carentes do bairro.

“A partir disso, tive a oportunidade de conhecer o produtor de vídeos, Daniel Teixeira. Na ocasião, convidei ele para ir até minha casa e para conhecer o meu estúdio e apresentar alguns trabalhos. No dia seguinte, Daniel teve a ideia de produzirmos um videoclipe mostrando um pouco da realidade e o dia a dia dos moradores do bairro para abertura da live”.

O jovem disse ainda que isso era um grande desafio: “Tínhamos menos de 24 horas pra começar do zero, composição da letra, arranjos, gravação das vozes, mixagem, gravação das imagens, edição e finalização. Graças a Deus conseguimos, foi um grande sucesso e a partir daí comecei a ter o reconhecimento do meu trabalho”, comentou.

Perguntado sobre os planos futuros, NICKIDI disse que tudo está acontecendo tão rápido que ainda não teve tempo de pensar sobre o que está por vir.

“Uma coisa é certa, continuarei fazendo o que gosto, produzindo músicas sobre a minha realidade e aquilo que eu realmente acredito. Com dedicação, disciplina e muito trabalho, muitas coisas boas virão”, finalizou.