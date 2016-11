Da Redação/ Com informações do Portal Arcos

Um jovem morreu nessa terça-feira (22), em Japaraíba, após ser golpeado no pescoço com uma navalha de um aparelho de barbear.

Testemunhas relataram que o caso ocorreu por volta das 19h desta segunda-feira (21), quando um jovem J. A. S., de 19 anos, fazia a barba do irmão G. A. S., 21 anos.

Uma ambulância compareceu no local e socorreu a vítima que foi levada até o Pronto Socorro de Lagoa da Prata, onde foi atendida em estado grave e transferida para o bloco Cirúrgico do Hospital São Carlos. Nessa terça-feira pela manhã (22), o jovem não resistiu ao ferimento e faleceu no hospital.