Um jovem, de 21 anos, morreu afogado neste sábado (26) na Lagoa Várzea das Flores, próximo ao Bar da Prainha, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme testemunhas, a vítima comemorava seu aniversário no local, junto a amigos, quando entrou na água e não foi mais vista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30 e conseguiu localizar a vítima após cerca de uma hora depois. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para buscas, via mergulhos, no local.