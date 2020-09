Um jovem, de 18 anos, morreu afogado na tarde desta terça-feira (15), em um poço próximo a uma fazenda, na estrada vicinal que liga Bambuí a Luz.

Segundo informações da TV Bambuí, a vítima Ryan Manoel estava na companhia de outras pessoas no local. Acredita-se que o jovem tenha passado mal e acabou se afogando.

O Corpo de Bombeiros de Arcos foi acionado para resgatar o corpo. A Funerária do Hospital Nossa Senhora do Brasil também esteve no local.

Fonte: TV Bambuí