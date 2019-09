O jovem Marco Aurélio Ribeiro, de 27 anos, residente na cidade de Machado, morreu afogado no Lago de Furnas, na região Turvo, próximo à ponte, na tarde deste sábado (14).

De acordo com informações do Jornal da Onda, uma testemunha relatou que o jovem fazia parte de um grupo de cinco pessoas, e que eles não faziam parte de nenhuma excursão e nem contrataram serviço de passeio no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o local onde o jovem se afogou fica a 20 metros da margem. O corpo foi retirado por um mergulhador que estava no local.



Uma equipe do Samu fez várias tentativas de reanimação cardiopulmonar, mas o jovem não resistiu e veio a óbito no local.

