Um jovem, de 24 anos, natural de Medeiros, morreu nessa quarta-feira (13), vítima de um acidente envolvendo um maquinário agrícola, mais especificamente uma colheitadeira de café, em uma fazenda na região do Gurita, na zona rural da cidade.

De acordo com o portal Tapiraí TV, Wiliam Martins das Chagas trabalhava com a colheitadeira de café, quando em determinado momento foi verificar se a máquina estava carregada e a blusa dele ficou presa em um cardã. O jovem foi sufocado pela camiseta e morreu no local.

A perícia técnica da Polícia Civil de Formiga esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo do jovem foi retirado pela Funerária do Hospital Nossa Senhora do Brasil e passará por necropsia no IML de Formiga.

Posteriormente, o corpo será transladado para Medeiros onde será sepultado.