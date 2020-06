Uma jovem, de 26 anos, morreu em um acidente de trânsito no início da noite dessa quarta-feira (24) na MG-164, em Santo Antônio do Monte. O acidente aconteceu por volta das 18h30, na altura do km 201.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a jovem estava em uma caminhonete Fiat/Strada, e seguia sentido Pedra do Indaiá/Santo Antônio do Monte, quando perdeu o controle direcional do veículo, que saiu da pista e bateu em uma árvore às margens da rodovia.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada no hospital de Santo Antônio do Monte.

A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe.