Da Redação

Um jovem morreu na tarde desta quarta-feira (1º), após ser atingido por tiros na Rua das Mangueiras, no Bairro Geraldo Veloso, em Formiga.

O crime ocorreu por volta das 15h15.

O jovem, conhecido pela alcunha “Hertinho” e pela prática de vários crimes, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros (Cobom) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Formiga. Ele estava com perfurações no pescoço, no tórax e havia sido atingido de raspão em um dos braços. Ainda segundo o Cobom, ele estava em parada cardíaca no momento que foi resgatado.