Da Redação

Um jovem de 29 anos morreu durante a madrugada deste sábado (22), após ser atropelado por um ônibus, no km 202, da rodovia MG 050, em Formiga.

A Central de Regulação do Samu Oeste foi acionada às 01h25 para socorrer a vítima do acidente, porém, ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga averiguou que o homem apresentava gravíssimas fraturas e já estava em óbito.

A vítima do acidente é João Paulo da Costa (Gordinho). Ele Residia na rua Maria José Alvarenga, bairro, Bela Vista.