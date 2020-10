Um jovem, de 19 anos, morreu após ser mordido por um porco, na zona rural de Unaí, na região nordeste de Minas. Segundo testemunhas, ele estava alimentando vários animais quando foi atacado pelo porco.



De acordo com a Polícia Militar, o porco estava nervoso, porque outras porcas estavam no cio no chiqueiro. O acidente foi registrado na sexta-feira (9).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida já inconsciente pelo patrão e levado até o hospital municipal da cidade. Mas durante o percurso, perdeu muito sangue e acabou não resistiu aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, o jovem estava tirando de leite de uma vaca quando gritou por socorro informando que o porco havia mordido sua perna. No local do acidente, os militares encontram várias manchas de sangue pelo chão.