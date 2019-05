Redação Últimas Notícias

Um jovem de 18 anos, identificado como Harrison morreu após o veículo em que ele estava cair em uma ribanceira na BR-354. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (25) próximo ao Hotel Fazenda Álamo.

O motorista de 26 anos perdeu o controle direcional do veículo, com placa de Candeias, que caiu na ribanceira de aproximadamente 30 metros. Segundo o Samu, outras quatro pessoas estavam no carro.

As vítimas são um adolescente de 15 anos, que segundo o Samu, saiu para buscar socorro, uma mulher de 29 anos que apresentava suspeita de fratura no braço, um homem de 30 anos que apresentava um provável traumatismo cranioencefálico e o motorista. Todos foram encaminhados para hospitais em Campo Belo.