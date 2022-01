No início da tarde deste sábado (22), um automóvel VW/Gol branco, com placas de Santo Antônio do Monte, seguia pela BR-354, no km 483, nas proximidades do Posto Minas Gerais (Antigo Posto Barreiro).

O veículo conduzido por um homem de 52 anos, natural de Iguatama, encontrava-se fora da pista e ao entrar na via, não percebeu que um automóvel VW/Gol preto, emplacado em Arcos, aproximando-se e, no instante em que adentrou na rodovia na sua frente, foi atingido na traseira, tendo o Gol branco capotado e parado sobre o canteiro.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O VW/Gol preto que seguia de Formiga para Arcos era conduzido por um jovem de 22 anos, natural de Formiga, mas residente em Arcos.

Não houve vítimas no local da colisão.