Um jovem, de 22 anos, morreu nesse domingo (10), em um acidente na BR-494 em Oliveira.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo seguia pela rodovia, sentido BR-381, quando próximo a um local conhecido como Morro da Mandioca perdeu o controle da direção do veículo e bateu na barra de proteção da pista.

O Corpo de Bombeiros esteve no local. O trânsito foi interditado em meia pista até o veículo ser removido do trecho.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e compareceu para os trabalhos de praxe. O corpo foi liberado para uma funerária.