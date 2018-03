Um jovem de 29 anos, que participou do roubo de dois veículos na noite dessa terça-feira (27), em Nova Serrana, morreu na manhã desta quarta-feira (28). Ele e um comparsa foram perseguidos após o roubo. Ele foi cercado, apontou a arma para os militares que dispararam e o atingiram. O outro envolvido fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, na noite de terça, a dupla roubou um carro prata no bairro Jardim do Lago. Em seguida, eles fugiram sentindo bairro Frei Paulo onde abordaram mais uma vítima e roubaram o carro dela.

Eles fugiram, cada um em um carro, sentido a BR-262. Os militares iniciaram rastreamento e encontraram com os dois na rodovia, próximo a um posto de combustíveis. O envolvido que dirigia o carro prata atirou contra os militares que revidaram. Porém, ele conseguiu fugir.

A perseguição ao outro envolvido continuou e na BR-494, sentido Divinópolis, ele jogou o carro contra a viatura. Os militares atiraram e acertaram o pneu do veículo que andou por mais alguns quilômetros e parou.

Cercado, ele saiu do carro apontando a arma para a PM. Um dos militares atirou e o atingiu. O envolvido foi levado em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana, onde morreu na manhã desta quarta.

O carro roubado foi recuperado e a arma de fogo, um revólver com quatro munições, foi apreendida. Nenhum militar se feriu. Segundo a PM, ele tinha passagens por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.