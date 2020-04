A Polícia Militar prendeu na noite desta sexta-feira (25) um jovem, de 28 anos, suspeito de vender drogas pela internet em Igaratinga.

De acordo com os militares, o indivíduo foi abordado na cerâmica onde trabalha, no povoado de Várzea da Cachoeira. Com o rapaz foram encontradas quatro buchas de cocaína, R$ 403 em dinheiro e um celular.

Denúncia

Conforme a ocorrência, uma denúncia anônima informou que o suspeito vendia drogas por um aplicativo de celular e entregava de motocicleta. As denúncias apontavam, ainda, que ele também vendia as drogas na cerâmica onde trabalha.

O suspeito não foi encontrado em casa, no povoado de Torneiros, mas foi localizado no emprego. No momento da abordagem ele tentou fugir por um matagal, mas foi capturado.