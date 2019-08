Um jovem de 22 anos se envolveu em um acidente nesta quinta-feira (1º), na BR-354, em Iguatama.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um veículo seguia de Iguatama para Bambuí, quando na altura do km 437, quando transitava por uma reta, perdeu o controle direcional do veículo, que capotou e saiu da pista, parando sobre o matagal.

A vítima que se queixava de dor no tórax, foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o hospital de Bambuí.