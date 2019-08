Um jovem de 24 anos sofreu um acidente na noite desse domingo (25) no balneário Furnastur, nas proximidades do Condomínio Vale do Sol, em Formiga.

De acordo com informações do Samu, a vítima caiu de uma altura de aproximadamente 16 metros.

O jovem estava inconsciente. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe, foi entubado e encaminhado para a Santa Casa de Formiga em estado grave.