Um jovem, que não teve a idade divulgada, sofreu tentativa de homicídio na noite desse sábado (5), no Terminal Rodoviário em Formiga

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima foi agredida mas proximidades dos quiosques, mas não foia tingida pelos disparos.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados e socorreram a vítima. A Polícia Militar ainda não divulgou detalhes do crime e se alguém foi preso.