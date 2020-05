Um jovem de 26 anos ficou ferido nessa segunda-feira (18) após sofrer um acidente de trabalho no km 694 da Ferrovia Centro Atlântica, no município de Tapiraí.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem trabalhava com uma escavadeira sobre os trilhos da ferrovia, quando a máquina tombou e caiu em uma espécie de represa, prendendo a perna da vítima, que ficou somente com o tórax e a cabeça para fora da água.

Na chegada dos bombeiros de Campos Altos e Araxá, as equipes foram informadas que o jovem já havia sido retirado do local pelos colegas de trabalho, e se encontrava na caçamba de uma camionete. Ele estava consciente e orientado, apresentando algumas escoriações pelo corpo e edema na perna esquerda, abaixo do joelho.

Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima foi encaminhada para a UPA de Araxá pelo helicóptero Arcanjo 06 da 4º CEOA de Uberaba.