Jovens de15 anos que vão completar 16 até 2 de outubro já podem fazer o cadastro eleitoral para as eleições deste ano. O prazo para a solicitação segue até 4 de maio.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), não é necessário esperar a data de aniversário para fazer o pedido. Minas tem 53.754 eleitores com 16 e 17 anos, idade em que o voto não é obrigatório, apesar de permitido.

Esse número representa 0,35% do eleitorado apto a votar neste ano – 15.402.847 pessoas. Em comparação com as eleições em 2018, o número caiu mais da metade – eram 112.868 eleitores aptos nessa faixa etária (0,72% do total apto – 15.700.966).

Atendimento