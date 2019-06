Após a Secretaria de Saúde de Formiga confirmar a morte de uma adolescente de 16 anos por meningite, a pasta realizará no dia 6 de julho, o “Dia de Vacinação”. O objetivo é regularizar o cartão de vacinas de crianças de dois meses a jovens de até 18 anos.

A campanha acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da área urbana, das 8h às 13h.

De acordo com a secretaria, é importante o comparecimento desse grupo, visto que é fundamental estar com todas as vacinas em dia.