Redação Últimas Notícias

Dois jovens de 19 e 20 anos foram presos e um menor de 16 apreendido após furtar uma grande quantidade de galinhas em Pimenta.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado na noite dessa quarta-feira (11) em um sítio localizado às margens da rodovia MG-050.

Os jovens foram detidos com dois sacos cheios galinhas. Conforme a PM, o proprietário do sítio, um homem de 54 anos reconheceu as aves.