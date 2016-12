Dois jovens foram mortos a tiros, na madrugada de sábado (10) em Marilândia, distrito de Itapecerica. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar (PM), eles participavam de uma festa, na rua Vantuil Alves e, durante o evento, houve um desentendimento entre as vítimas e duas mulheres. Pouco tempo depois, dois suspeitos armados atiraram nos jovens, Nasser Badhy Mansur Júnior de 21 anos e Adriano Ricardo Vieira de 24 anos.

A polícia disse que a ocorrência foi registrada por volta das 2h40 e, quando chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já estava presente e informou sobre os óbitos.

O proprietário do imóvel, de 51 anos, relatou que a festa foi realizada a pedido de um sobrinho. O evento começou às 22h e contava com a participação de aproximadamente 100 pessoas. Havia consumo de bebidas alcóolicas e substâncias entorpecentes no local, segundo a PM.

De acordo com o proprietário do sítio, durante o evento, ao retornar do banheiro e permanecer na porta da cozinha, percebeu que os jovens discutiam com duas mulheres que, em seguida, deixaram o local.

Minutos depois, os suspeitos chegaram, efetuaram os disparos contra as vítimas, e fugiram em seguida. O dono do imóvel disse que não conhecia nem os jovens nem os autores. A perícia compareceu ao local e recolheu várias cápsulas de calibre 380. Os corpos foram liberados para uma funerária. Os suspeitos ainda não foram localizados e a polícia segue fazendo o rastreamento.