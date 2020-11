Dois homens de 21 anos foram presos na noite de quinta-feira (26) depois de serem filmados pelas câmeras do sistema Olho Vivo de Arcos.

Eles foram flagrados no interior de um carro, negociando e fazendo uso de drogas.

O fato ocorreu na avenida Governador Valadares, perto de um estabelecimento que comercializa bebidas.

De acordo com a Polícia Militar, no bolso da calça de um dos jovens foram encontrados 10 pinos de cocaína; outros 05 pinos da mesma substância foram encontrados algum tempo depois. A última unidade da droga foi localizada no banheiro do estabelecimento, antes que o usuário pudesse dispensar.