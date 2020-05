Quatro jovens foram presos na madrugada deste sábado (9), durante batida policial em um sítio, na comunidade do Barreiro, zona rural de Rodrigues, em Formiga.

De acordo com a PM, os militares das equipes Tático Móvel e o coordenador do policiamento receberam denúncia anônima relatando que no local estava ocorrendo uma festa regada a drogas e com a presença de vários indivíduos já conhecidos no meio policial.

Foi realizado cerco e os indivíduos abordados, sendo três de 20 anos e um de 19. Com eles, foram localizados 27 papelotes de cocaína, sete pedras de crack, 13 frascos de Ledan, (substância usada como droga inalante), R$174 em dinheiro, dois celulares e uma espingarda de pressão.

Os jovens e os materiais foram encaminhados para a delegacia