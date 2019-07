Redação Últimas Notícias

Dois jovens de 18 e 19 anos foram presos na madrugada desse domingo (7) por não pagarem a conta em um bar. A ocorrência foi registrada no bairro São Judas, em Arcos.

De acordo com informações da Polícia Militar, os jovens estavam na companhia de mais outras duas pessoas e, após consumirem bebidas e comidas, saíram do estabelecimento sem pagar a conta. Questionados pelo proprietário do bar, eles afirmaram que não pagariam pela consumação.

O empresário acionou a PM que após rastreamento localizou os jovens na avenida Laura Andrade, bairro Jardim Bela Vista. De acordo com a Polícia, eles foram reconhecidos pela vítima e irão responder na Justiça pela infração penal.