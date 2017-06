Três jovens de 19, 22 e 27 anos, foram vítimas de assalto na madrugada deste domingo (11), por volta das 04h30, na rua Marechal Deodoro, no Centro.

Segundo informações das vítimas, elas foram abordadas por um indivíduo que, com um objeto prateado que parecia uma arma de fogo, golpeou o jovem de 22 anos e subtraiu os aparelhos de telefone celular das outras vítimas. Ainda segundo os jovens, havia outro homem próximo ao local monitorando a movimentação e que, possivelmente, estava dando cobertura ao autor.

Após o crime, os dois homens fugiram em direção à linha férrea, onde foram vistos por policiais militares, sendo um deles identificado. Trata-se de um jovem de 21 anos de idade, que já foi preso pela Polícia Militar outras vezes e possui envolvimento por dano, furto, roubo, tráfico de drogas e estupro tentado. Os dois suspeitos conseguiram fugir da abordagem da PM.

Uma vez identificada pelos policiais, a identidade de um dos autores foi repassada para as demais equipes em serviço e apresentada, por meio de fotografias, para as vítimas que reconheceram ainda, o ladrão que golpeou o jovem de 22 anos, que também é conhecido no meio policial. Ele tem 20 anos de idade e foi preso anteriormente pela Polícia Militar e possui envolvimento com furtos na cidade.

O autor que fez o monitoramento do local foi abordado e confessou que estava na companhia do outro quando houve o roubo, mas negou sua participação.

Em diligências, os militares constataram que o autor, que não foi localizado, esteve na casa dele, onde trocou de roupa.

O autor preso e as roupas utilizadas pelo outro envolvido durante o roubo foram apreendidas e encaminhados para a Polícia Civil, onde o suspeito foi liberado.