O juiz da Comarca de Santa Bárbara, Thomas Vinícius Schons, determinou o arquivamento da ação ajuizada pelo presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Flávio Silva de Oliveira, contra uma cidadã, que de acordo com ele, teria praticado injúria, por meio de postagens na rede social Facebook.

De acordo com os autos, a cidadã é mãe de um garoto de 9 anos, portador de paralisia cerebral, escoliose, hidrocefalia e atraso de desenvolvimento motor, já tendo sido submetido a inúmeros procedimentos médico-cirúrgicos. A mulher é representante em diversos processos judiciais que tramitam na Comarca em busca de tratamento médico e melhores condições de vida e saúde para seu filho.

Em janeiro de 2020, a cidadã foi denunciada pelo vereador por cometer injúria, com base nos artigos 140 e 141 do Código Penal. O delito teria sido feito por meio de postagens em um grupo no Facebook, chamando-o de “corrupto” e “safado”.