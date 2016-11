A Justiça Eleitoral anulou, em primeira instância, a eleição majoritária em Bambuí e cassou as candidaturas do prefeito eleito, Olívio José Teixeira, e do vice, Eugênio Pacelli Garcia, ambos do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ainda cabe recurso.

De acordo com o juiz eleitoral, Pedro dos Santos Barcelos, eles foram julgados por compra de apoio político e uso irregular do horário eleitoral gratuito no rádio. O juiz convocou também nova eleição majoritária.

Por telefone, Eugênio Pacelli Garcia informou que vão recorrer da decisão.