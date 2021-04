Redação UN

O prefeito Eugênio Vilela e a vice prefeita Adriana Prado propuseram ação judicial contra duas pessoas, T.B.R.F e H.R.D.S, sob alegação de que ambos teriam praticado os crimes previstos no art.147-A e art.147 do CP.

As vítimas, Eugenio e Adriana, afirmam que não poderiam autorizar a vacinação de todos os profissionais dentistas da cidade, uma vez que assim foi determinado pelas diretrizes traçadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Devido a isso, eles passaram a sofrer ataques nas redes sociais, sendo hostilizados e tendo sua integridade física e psicológica ameaçadas pela parte autora T.B.R.F.

Em vídeo postado em 07/04/2021, T.B.R.F sugere que o prefeito, a vítima do processo, estaria autorizando a vacinação de pessoas fora da lista de prioridade. Além disso, em data anterior, a mesma parte realizou uma “live” onde disseminou informações falsas sobre as medidas restritivas no município durante a onda roxa, “inflamando o animo dos ouvintes contra as vítimas”, como a própria sentença diz, fazendo com que a segunda parte autora, H.R.D.S., ainda proferisse ameaças contra o prefeito e a vice prefeita, “tacamos fogos neles”.