Redação Últimas Notícias

O juiz eleitoral de Formiga, Altair Resende de Alvarenga e o chefe de Cartório, Marcos Eugênio realizaram na tarde desta quarta-feira (19), um encontro online, com representantes de partidos políticos das cidades que compõem a zona eleitoral 114 (Formiga, Córrego Fundo e Pimenta). O promotor eleitoral Ângelo Ansanelli Junior também se fez presente.

O intuito da reunião foi informar sobre registro de candidaturas e outros detalhes da legislação eleitoral para que as campanhas e o pleito nos municípios transcorram da melhor maneira possível, seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde para evitar a propagação no novo coronavírus.

De início, durante as apresentações, foram divulgadas as chapas para as eleições majoritárias (cargo de prefeito) em Formiga. Pela primeira vez o atual prefeito do município Eugênio Vilela/Democratas declarou que será candidato à reeleição. A advogada e diretora jurídica do Gabinete Adriana Prado/Avante se apresentou no encontro como vice da chapa de Eugênio.