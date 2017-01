O padrasto chegou a ser conduzido à mesma unidade, mas foi liberado. A criança foi entregue à família do padrasto até que o pai consiga a guarda.Tanto a mulher quanto o padrasto ainda são suspeitos de terem adulterado a certidão de nascimento do menino, conforme boletim registrado pela PM. O sobrenome e o nome de dois avós da criança teriam sido trocados.

“O padrasto foi liberado porque não havia situação de flagrante delito e a adulteração de documentos é antiga. Ela foi presa porque havia um mandado de prisão temporária em aberto contra ela, por tentativa de homicídio, mas, por enquanto, não foi constatada a ocorrência de sumiço ou rapto, porque a criança sempre morou com ela”, informou o delegado.

Conforme Brene, a mãe da criança disse ter boletins de ocorrências, registrados desde 2011, contra o pai de seu filho.

“O que eu tenho são esses boletins e o fato de que a criança sempre morou com a mãe, embora a guarda não estivesse definida na Justiça. O pai do menino veio aqui na delegacia, mas, como ele queria levar o filho imediatamente para Pitangui, foi decidido que, para o menor prejuízo possível à criança, ela ficasse no ambiente em que já se encontra”, explicou o delegado.

Investigação

Conforme o delegado, nessa segunda-feira (23) a mulher seria encaminhada a Pitangui para responder pela acusação de tentativa de homicídio. Com a Polícia Civil de Caldas vai ficar a investigação em torno da suspeita de adulteração de documentos públicos.

Tanto a mulher quanto o marido podem responder por falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos, caso a situação fique comprovada. “Os órgãos responsáveis pela procura de pessoas desaparecidas também serão notificados ainda nesta segunda-feira sobre a localização da criança e da mãe”, informou Cleison Brene.

De acordo com o tenente, Wilson Marfório Mendes, da PM, que trabalhou na localização da família, a mãe disse que morava no Centro de Caldas há poucos meses.

“Ela disse que nunca chegou a morar com o pai da criança e que tinha problemas com ele por causa da guarda do filho. Na versão dela, quando disse que resolveria a questão na Justiça, o pai do garoto a teria ameaçado, então ela foi embora de Pitangui com o filho. Mudou-se primeiro para Poços de Caldas, onde se casou com um caminhoneiro, que ela já conhecia”, disse o tenente.

Pai sofreu tentativa de homicídio



A busca pelo paradeiro do menino começou em novembro de 2014, quando ele parou de frequentar a escola em Pitangui. Segundo o pai, a polícia foi até a casa onde o filho vivia e encontrou tudo abandonado. Pouco tempo antes, o engenheiro havia aberto um processo contra a mãe do menino por tentativa de homicídio.

A advogada de Fonseca, Vanessa Lina, contou que o cliente foi baleado em maio de 2014 em frente à casa da ex-companheira, quando foi buscar o filho para passar o fim de semana. O relato é de que um motociclista o cercou assim que ele estacionou o carro e fez vários disparos na direção do veículo. Pelo menos oito tiros atingiram o engenheiro, que ficou em coma na época. A mulher foi apontada como suspeita de ser mandante do crime e não poderia deixar a cidade durante as investigações.

“Ela entrou depois com um pedido de pensão alimentícia, o Alex apresentou uma contestação e, nesse período, a guarda legal passou a ser discutida. Foi então que ela foi embora com a criança”, observou a advogada.