Além de audiência, “A Dona do Pedaço”, novela da Globo escrita por Walcyr Carrasco, elevou outra coisa: o cachê de algumas atrizes, como Paolla Oliveira e Juliana Paes, que interpretam Vivi Guedes e Maria da Paz respectivamente.

arrow-options Reprodução / Instagram Paolla Oliveira e Juliana Paes

De acordo com o colunista Leo Dias, desde que os papéis ganharam destaque na novela da Globo , Juliana Paes e Paolla Oliveira aumentaram o cachê para participar de ações publicitárias. Ao que parece, para fazer propagandas, as atrizes cobram no mínimo R$ 150 mil.