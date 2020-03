O jurídico do Cruzeiro notificou o ex-presidente Wagner Pires de Sá por uso irregular da marca do clube no Instituto 5 Estrelas, que é de propriedade particular do ex-mandatário.



Emílio Brandi, um dos integrantes do núcleo gestor, informou que “o Instituto Cinco Estrelas é uma associação privada, criada pelo Wagner Pires de Sá e sua esposa. O instituto não pertence ao Cruzeiro. O jurídico do clube já notificou os responsáveis, para que não usem a marca do Cruzeiro”.

A reportagem do MG Super Esportes entrou em contato com Wagner, que deu sua versão do caso.



“Ainda não fui notificado. O uso da marca é um contrato que foi feito. O 5 Estrelas paga pelo uso da marca do Cruzeiro. Tem contrato, não sei até quando vai, mas sei que fizemos um contrato. E o instituto é sem fins lucrativos, vive de doações e parcerias. Hoje, ele ajuda cerca de 300 pessoas”, disse Wagner Pires de Sá ao Superesportes.



Lançamento



O Instituto 5 Estrelas foi lançado com muita pompa em um evento de gala no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, no dia 26 de junho do ano passado.

O instituto nasceu com um projeto com atividades esportivas, que levou o nome de Projeto Social Fabrício Eduardo Lima Pinto, em homenagem a um conselheiro cruzeirense falecido em 2017 vítima de acidente de moto.



