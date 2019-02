Um grupo de juristas entregou nesta quinta-feira (7) ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um relatório no qual propõe mudanças na legislação que trata de entorpecentes. Um dos pontos tratados pelo grupo prevê a descriminalização do uso de drogas para consumo pessoal até determinada quantidade.

Participaram do encontro o presidente da comissão, ministro Marcelo Ribeiro Dantas, o vice-presidente, ministro Rogério Schitetti, ambos do Superior Tribunal de Justiça e o relator do projeto, desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A comissão foi criada por Maia em junho de 2018 para elaborar um anteprojeto de lei e propor mudanças na legislação sobre drogas. Entre os integrantes estão membros do judiciário, como ministros, desembargadores e procuradores. Para que a proposta seja debatida na Câmara, um deputado precisará necessariamente assinar a proposta e a apresentar como autor do projeto.

Após apresentar o relatório a Maia, na residência oficial da Câmara, o desembargador Ney Bello explicou que a proposta prevê a descriminalização do uso de drogas em até dez doses – uma grama de maconha, por exemplo, corresponderia a uma dose. Dessa forma, pela proposta do grupo, o usuário teria direito à posse e ao uso de até 10 gramas da droga sem ser enquadrado como traficante.