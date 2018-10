Redação Últimas Notícias

A juíza da 114ª Zona Eleitoral de Formiga, Lorena Teixeira Vaz determinou na manhã deste sábado (27) a apreensão de material de propaganda eleitoral irregular, na praça Getúlio Vargas, no Centro de Formiga.

De acordo com o chefe do Cartório Eleitoral de Formiga, Marcos Eugênio Lopes, eleitores do candidato Fernando Haddad/PT portavam cartazes que excediam o tamanho determinado por lei. A juíza determinou ainda a retirada de uma mesa de café da manhã montada pelos eleitores.

