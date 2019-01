A juíza da 2ª Vara Cível, Karen Cristina Lavoura Lima, concedeu nesta terça-feira (15), antecipação de tutela autorizando os agentes de endemias “adentrar em todos os imóveis localizados na cidade, que se encontram fechados, desabitados, abandonados ou desocupados, para realizar o combate ao mosquito transmissor da dengue”.

A concessão foi em caráter de urgência, com prazo de validade até 30 de dezembro deste ano, autorizando o município de Arcos, através da Secretaria de Saúde a tomar as providências cabíveis para cumprir as medidas necessárias para o combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

No despacho, a juíza considerou os dados enviados pelo município, de que existe aproximadamente cerca de 150 imóveis que não foram vistoriados, por estarem fechados ou sem a presença do morador, o que aumenta a chance de proliferação do mosquito transmissor das doenças.