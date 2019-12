A Justiça de São Paulo deve ouvir nesta segunda-feira (16) o jovem que tirou uma foto de um colega negro da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e compartilhou em um grupo de WhatsApp com a frase: “Achei esse escravo no fumódromo. Quem for o dono avisa!”. A divulgação foi revelada pelo portal G1. Ele é acusado pelos crimes de injúria racial e racismo.

O caso aconteceu em março de 2018. Na época, o autor da postagem, Gustavo Metropolo, era aluno do 4º semestre do curso de Administração de Empresas da FGV. Ele chegou a ser a ser suspenso da faculdade por três meses.

A vítima, João Gilberto Lima, também era aluno da instituição e foi informado sobre a publicação através da coordenação do seu curso (Administração Pública). O aluno registrou um boletim de ocorrência por injúria racial no 4º Distrito Policial da Consolação, na região central de São Paulo.

“A importância de um caso como esse é estimular as pessoas a irem atrás de fazer a denúncia. Como eu falo, é algo recorrente que acontece bastante no Brasil tanto que a mídia agora está trazendo à tona. É importante as pessoas não ficarem caladas e buscarem os seus direitos, é o que fica. Eu não tenho pretensão de acabar com o racismo, infelizmente, eu não tenho esse poder de acabar com o racismo, de acabar com o preconceito em si. Racismo não é mais brincadeira, racismo é um crime”, disse ele em entrevista ao G1.



O estudante disse ainda que recebeu muito apoio dos colegas e amigos. “Eu continuei cursando eu tive bastante apoio, principalmente, do coletivo, do diretório acadêmico e outras entidades que também me deram apoio, além da coordenação do meu curso que é administração pública”, disse.