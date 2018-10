A Justiça mineira decretou a prisão preventiva dos quatro policiais civis de São Paulo, que trocaram tiros e mataram um policial civil mineiro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na última sexta-feira (19).

Além da prisão dos dois delegados e dos dois investigadores, a Justiça também converteu de flagrante para preventiva a prisão de outros dois homens, incluindo um policial civil de Minas, que estão internados desde que houve o tiroteio.

Neste fim de semana, os suspeitos foram transferidos para Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais (Seap) confirmou que os quatro policiais estão em uma ala especial da Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana da capital. Os suspeitos internados estão sob escolta.

As decisões ocorreram após audiência de custódia realizada no domingo (21), no Fórum Benjamin Colucci, em Juiz de Fora. Com os agentes presos, foram encontrados R$ 15 milhões em notas falsas.