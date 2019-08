O risco de outro rompimento de barragem de rejeitos em Brumadinho levou a Justiça a determinar a evacuação imediata de, inicialmente, quatro famílias moradoras da comunidade de Quéias, na cidade da Grande BH. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (12) e a empresa responsável tem 72 horas para cumprir a determinação.

A barragem em questão pertence à Emicon Mineradora e Terraplanagem, mas está desativada há cerca de dez anos, conforme a assessoria da Prefeitura de Brumadinho. A Defesa Civil da cidade estima que morem nove famílias, ou cerca de 40 pessoas, no local onde a lama pode chegar. Mas, uma contagem preliminar identificou quatro casas habitadas, com 19 moradores. As autoridades municipais ressaltam que a evacuação é preventiva e foi pedida porque é necessário algum tempo para a conclusão de estudos e obras de manutenção.

Além das famílias, um eventual rompimento da barragem B1 A poderia também atingir até três pontos da BR-381, a Fernão Dias, e um córrego que deságua no rio Manso, afluente do Paraopeba e fonte importante para o abastecimento na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A prefeitura convocou, para a tarde desta segunda, uma reunião com representantes da empresa e autoridades públicas para entender a situação. No encontro, estiveram presentes a Defesa Civil Estadual, a Agência Nacional de Mineração (ANM), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), as polícias Militar e Civil, a Arteris – empresa que administra a BR-381 – e a Copasa, além de autoridades do município.