Uma passageira que seguiu de Belo Horizonte para Uberlândia, em um voo pela empresa Gol Linhas Aéreas, em maio de 2018, deve ser indenizada em R$ 5 mil por danos morais devido ao atraso. O trajeto que demoraria cerca de três horas, devido a escala em outra cidade, foi cumprido em mais de 12. Ainda cabe recurso.

A engenheira disse, no processo, que no dia do embarque o voo atrasou 13 minutos para sair do aeroporto de Confins, na Grande BH. Já no aeroporto de Congonhas, ela teve apenas 10 minutos para fazer o trajeto até o saguão de onde o outro voo sairia.

“Ao chegar perto do portão de embarque, uma atendente da companhia informou que o voo para Uberlândia já havia sido encerrado e todos os passageiros vindos de Belo Horizonte haviam perdido a conexão”, contou.

O outro voo estava previsto para 21h25, mas, segundo a passageira, ao chegar no guichê de atendimento, foi informada de que o avião havia decolado às 21h17. A outra opção era embarcar no dia seguinte.