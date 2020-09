Da Redação

Membros do Partido Social Democrático (PSD-55) de Formiga acionaram a Justiça Eleitoral com pedido de tutela de urgência em desfavor do atual prefeito de Formiga e pré-candidato à reeleição Eugênio Vilela Júnior e da Comissão Provisória do Democratas (DEM-25) ao qual é filiado. Foi alegado que as redes sociais do atual chefe do Executivo estão sendo usadas para a realização de postagens de publicidade institucional em período em que tal conduta não é permitida.

Segundos os reclamantes, no conteúdo postado no Facebook e Instagram de Eugênio durante o mês de agosto, são apresentadas obras realizadas pela atual administração.

O juiz eleitoral Altair Resende de Alvarenga atendeu parcialmente, nesta sexta-feira (4), ao pedido do PSD que tem como pré- candidato o ex-prefeito Eduardo Brás Neto Almeida. Na decisão, ficou determinado que Eugênio promova a exclusão das publicações nas suas páginas pessoais do Facebook e Instagram, no prazo de 24 horas, já que estas configuram propaganda institucional vedada.