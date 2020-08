A Justiça Eleitoral começou nessa terça (18) trabalho dos mais difíceis: convocar por e-mail e Whatsapp, em meio à pandemia, cerca de 2 milhões de mesários para atuar nos 5.569 municípios do país nas eleições deste ano, adiadas de outubro para novembro também por conta dos impactos do novo coronavírus.

Em Minas, serão necessárias 208.296 pessoas, entre convocadas e voluntárias, divididas em grupos de quatro e alocadas nas 52.074 seções eleitorais do Estado. Na capital, serão 18.904, em 4.726 seções.

Mesmo com a determinação de não chamar maiores de 60 anos e de liberar da obrigação quem se declare integrante de “grupos de risco” para a Covid, além de assegurar uma série de medidas sanitárias durante o pleito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece a delicadeza da tarefa. Isso, claro, dadas as circunstâncias e até certo temor de que ocorra um “apagão” nas convocações – já que muita gente deve recusar colaborar para escapar de situações supostamente propícias ao contágio.

Na semana passada, por exemplo, o próprio ministro do STF e presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, fez um apelo ao patriotismo e ao idealismo da população ao anunciar a data do início da “caça aos mesários”. “Quero convocar brasileiros patriotas, idealistas, comprometidos com o interesse público, para que venham ajudar a democracia brasileira prestando um relevante serviço como mesários”, conclamou.